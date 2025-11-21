長嶋茂雄さんはカメラマンを夢中にさせた。「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。長嶋茂雄さんはグラウンド上でもグラウンド外でも、おおらかだった。監督時代を取材した二川雅年カメラマンが、ミスターの優しさに触れた出来事を振り返った。試合中の長嶋監督と“おしゃべり”した経験がある。１９