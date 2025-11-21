落語家でタレントのヨネスケが２１日、東京ドームで長嶋茂雄さんのお別れ会に出席した。長嶋さんが立教大の学生だった頃からの大ファン。「長嶋さんは神様だよね。僕ら世代の青春そのもの。会場に入ってくるだけで涙が出てきちゃう。去年は、うちの師匠（桂米丸さん）が９９歳で亡くなって、今年は長嶋さんも。両腕をもぎ取られたみたいな感じ」と悲痛な思いを明かした。長嶋さんのことを「監督」と呼び、自身のことは「師匠