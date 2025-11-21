６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。まな弟子の松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝は球団ＯＢの王貞治氏＝ソフトバンク球団会長＝、俳優の北大路欣也（８２）と「お別れの言葉」を述べ、感謝の思いを伝えた。「監督。監督へのお別れの言葉、２回目です。同じ方にお別れの言葉を２回お伝