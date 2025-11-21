セコムの顔だった長嶋茂雄さん。「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催される。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。大手警備サービス会社・セコム株式会社は、１９９０年から３５年間、長嶋茂雄さん（享年８９）をブランドアンバサダーに起用してきた。「セコム、してますか？」の名キャッチコピーで、会社の名前もお茶の間に浸透。いまも東京ド