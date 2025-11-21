◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月２１日、美浦トレセン昨年の３着馬ウインマーベル（牡６歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルアヴアナザー）は６枠１２番に決定。深山調教師は「もう少し内が良かったですけど、去年より内で偶数枠ですし、そこまで悪くないと思います。ジョッキーにお任せですけど、逃げもあると思います」と感想を述べた。この日の調整は坂路を７４秒９―１