６月３日に亡くなった長嶋茂雄さんをしのぶ「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。式典で王貞治さん、松井秀喜さんに続いてお別れの言葉を述べた俳優の北大路欣也は、献花後に代表取材に応じ、長嶋さんとの思い出を語った。長嶋さんとの出会いは「２０歳を超えてすぐぐらいに高倉健さんから紹介を受けた」という。「僕が野球ファンだということを健さんがよく知っていたんで紹介し