◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）ボクシング転向８戦目で世界初挑戦するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が２１日、都内のホテルで同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝と王座決定戦に向けた会見に出席。記者の質問をいさめる一幕があった。今回の試合に向けて、天心は拓真の兄