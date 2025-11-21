長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、献花を終えた参加者が故人への思いを語った。女子マラソンで１９９２年バルセロナ銀、９６年アトランタ銅と五輪２大会連続メダリストで日本陸上競技連盟会長の有森裕子さんは「長嶋さんはスポーツを明るいものにしてくれた存在だったと感じています」と思いを語った。長嶋さんとの関係性について有森さんは「スタイリストの方が、同じ矢野悦子さんでした」と明