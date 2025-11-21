巨人ＯＢの高橋由伸氏（スポーツ報知評論家）が２１日、東京ドームで行われた「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に出席した。ミスターが６月３日に亡くなってから約半年。「亡くなって半年ぐらいたちますけども、そういった現実もある中でやっぱり心の中にはいる感じもしていますし、監督とのことを振り返る時間が多くなったなと思いますね」と語った。自身にとって１９９７年のドラフトで入団し、最初の監督が