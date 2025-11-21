プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われています。参列した原辰徳さんは、改めて長嶋さんの功績を振り返り言葉を残しました。東京ドームでお別れの会が行われたことを「必然」と表現した原さん。「最後に東京ドームという舞台でお別れができる、その会をされているということは、“長嶋茂雄”人生そのものが、本当に素晴らしい人生だったということ」と語り、「特に今日はファンの皆様も手を