２１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５３５．２９ポイント（２．０７％）安の２５３００．２８ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９５．９８ポイント（２．１４％）安の８９４７．３６ポイントと６日続落した。売買代金は１５０４億７３６０万香港ドルとなっている（２０日前場は１４３５億８０６０万香港ドル）。投資家心理が悪化する流れ。