漫才コンビ・ミルクボーイの内海崇が11月20日、Xを更新。《大相撲九州場所、十二日目見終わりました！軍配が返ったら静かにした方が、よりいい相撲を見せていただけるから得やのに！さぁあと三日！集中！集中！集中！》と、相撲観戦のマナーについて言及した。「軍配が返ったら静かに、というのは相撲観戦の基本です。大相撲の取組では、制限時間がいっぱいになったとき、行司は腰を落として軍配を立てて構え、立合いをうなが