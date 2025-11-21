イングランド代表が、北中米W杯の欧州予選を８戦全勝で終えた。８試合で22得点・無失点という圧巻の成績を残した。セルビア、ラトビア、アルバニア、アンドラといった格下と同じグループに入った幸運はあったとはいえ、英BBC放送が「驚異的な成績」と伝えたように、数字が示すとおりの圧倒的な強さだった。イングランドはすでに10月の時点でW杯出場を決めており、11月のセルビア戦（H）とアルバニア戦（A）は消化試合となっ