甲子園歴史館では12月7日に、今年度のドラフト1位ルーキー・伊原陵人投手のトークショーを開催する。1年目に5勝をマークした伊原が、ファンの前で来年度への抱負も語る予定。また写真撮影会も行われる。参加は応募抽選制で今月22日から受け付けられる。応募方法、料金などは公式サイトで。