MLB公式サイトは20日（日本時間21日）、フリーエージェント（FA）になった選手ではなく、トレードの噂が絶えない選手たちを特集。ポジション別に1人ずつ取り上げ、DH部門では吉田正尚外野手（レッドソックス）の名前が挙がった。 ■トレード候補の“ベスト9”に選出 同サイトは「今年もやってきた“トレード候補オールスター” ポジション別、移籍の可能性がある選手たち」と題して、