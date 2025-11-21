野球強化試合で右前に先制2点打を放つ韓国・宋成文。投手金丸＝16日、東京ドーム韓国プロ野球キウムの宋成文内野手（29）が米大リーグ移籍を目指し、ポスティングシステムの申請を行ったと21日、聯合ニュースが伝えた。左打ちの宋成文は今季、打率3割1分5厘、26本塁打、90打点、25盗塁をマーク。今月中旬に行われた日本代表との強化試合に韓国代表として出場し、本塁打を放っていた。（共同）