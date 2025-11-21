横浜市の住宅で火事があり、住人の男女2人がけがをして病院に搬送されました。命に別状はないということです。カメラマン「横浜市南区の火事の現場です。2階屋根の上からまだ炎が見えます」きょう午前10時前、横浜市南区で「住宅から炎が見える」と119番通報がありました。警察などによりますと、2階建ての住宅から出火し、ポンプ車など22台が出動して消火活動に当たり、火は2時間後に消し止められました。この家には80代の女性と6