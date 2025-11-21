ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼ËöµÈ¡Ê66¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Î¸ø±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼ËöµÈ¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ÇÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä²»³Ú³èÆ°¤ò¸½ºß¤âÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê