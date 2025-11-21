ChatGPTが統合されたOpenAIのAIブラウザ「Atlas」に、垂直タブやGoogle検索を優先する設定など9つの機能追加が行われた。「垂直タブ」は、開いているタブを画面左側のサイドバーに縦並びのリストとして表示する。画面上部にタブが横一列に並ぶ一般的なタブ表示は、タブ数が増えるとタブの幅が小さくなり、視認性が低下して作業効率が悪くなる。垂直タブはワイドモニターの横幅を有効活用でき、一覧性を保ったままで多くのタブを表