スターバックス コーヒー ジャパンは11月21日に、新幹線ホームに初めてのスターバックス店舗をオープンした。わずか4.2坪のスペースながら、1杯ずつ豆を挽いて淹れたコーヒーを提供。スターバックスならではのコーヒーの味や香りを、新幹線の席でも楽しめるようにしたという。JR東海・新横浜駅の新幹線ホームに現れたスターバックスセルフオーダーのキオスク端末から注文し、完全キャッシュレスで支払いを行うが、受け取りでは店員