スターバックス コーヒー ジャパンは、11月26日よりスターバックス ホリデー第2弾として、ふわっ、さくっ、とろっ。食感とチョコレートの濃厚な味わいがとろけあうホリデーシーズンにぴったりの「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」を発売する。スターバックス ホリデー第2弾第1弾に引き続き今年のホリデーシーズンのテーマは"JOYFUL MEDLEY- JOYでつながる -"。街がきらめき、人と人が笑顔でつな