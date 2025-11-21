バンダイは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』より「ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペン」(5,940円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月21日16時より予約を受け付ける。2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペン」(5,940円)「ディズニー ツイステッドワンダーランド