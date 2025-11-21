ファッションデザイナーのコシノジュンコさんが２１日、東京ドームで行われた「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に参列。長嶋さんとの思い出を語った。コシノさんは、長嶋さんが２度目の監督就任時に宮崎キャンプで背番号を初見せする際に着ていたブルゾンをデザイン。「宮崎キャンプの時のオレンジと黄色のリバーシブルのブルゾンですね。長嶋さんとのつながりの大きなきっかけになりました」と懐かしそうに述べ