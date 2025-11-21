歌舞伎俳優の尾上松也が２１日、東京ドームで行われた「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に出席した。歌舞伎界屈指の巨人ファンで過去に２度、始球式で東京ドームのマウンドに立っている松也は「長嶋さんは、どの世代の方々にとってもヒーロー。僕は現役時代を知らないですけど、映像を見てプレーの美しさに感銘を受けました。これからも、どの世代の野球ファンにとっても、ヒーローであり続けると思います」と語