２１日に「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が東京ドームで行われ、元スポーツ庁長官の室伏広治氏が出席。取材に応じ「周りを、みんなを喜ばせてくれる方だった。我々もそれを受け継いで、また頑張っていきたい」と思いを語った。１９９１年の世界陸上東京大会。男子１００メートルで当時の世界記録を樹立したカール・ルイス（米国）に、リポーターを務めていた長嶋さんが「ヘイ、カール！」と声をかける名シーン