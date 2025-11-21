テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２１日、安倍晋三元首相銃撃事件で起訴された山上徹也被告（４５）の裁判員裁判について報じた。２０日から同裁判で被告人質問が始まり山上被告の父と兄が自死していること、１４歳の時に母が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に入信したことを知り、家庭が破綻したことなど生い立ちを紹介。また弁護側が情状酌量を求めていることを伝えた。