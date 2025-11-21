演出家のテリー伊藤さんが２１日、東京ドームで行われた長嶋茂雄さんのお別れの会に出席した。小学生の頃から大の長嶋ファンで、テレビの仕事を始めてから親交を深めたテリーさんは、長嶋さんからもらった巨人の帽子をかぶって出席した。２０００年、巨人が日本一になった際に長嶋さんがかぶっていた帽子だ。胴上げで宙を舞った後、長嶋さんから送られてきたものだった。「（長嶋さんも）一緒に東京ドームに来たいんじゃないか