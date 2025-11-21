広島で２３３９安打、５３６本塁打を記録した「ミスター赤ヘル」こと山本浩二氏が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に参列した。献花台に花を捧げた山本氏は「いつもかわいがってもらっていたから、ありがとうございましたと伝えました」と語った。長嶋さんとは現役、監督時代にも対戦。「改めてすごく偉大な人だった。こんな人出てこないでしょうけど、野球界の人は見習ってほし