巨人ＯＢでＭＬＢでもプレー、日米で活躍した上原浩治さんが２１日、東京ドームで行われた「長嶋茂雄さんお別れの会」に参列した。献花を終えた上原さんは、長嶋さんについて「一言では言い表せないですね、プロに入って一番最初の監督でもある方なのでお世話になったというのが一番ですね」と改めて感謝した。