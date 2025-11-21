タレントの円広志が２１日、大阪市北区の扇町公園で開幕した「カンテレ祭り！２０２５よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」のオープニング乾杯イベントに出席した。本イベントは、２１日〜２４日までカンテレ扇町スクエア、扇町公園を中心に行われ、「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）で紹介された絶品グルメやスイーツ約５０店舗が集結。フェス会場ではトークイベントも行われる。円は「去年も盛り上がったけど、今