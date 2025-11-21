日本女子代表（なでしこジャパン）MF松窪真心が、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL／アメリカ女子1部リーグ）の年間最優秀MFに選出された。2004年7月28日生まれで現在21歳の松窪は、JFAアカデミー福島からマイナビ仙台レディースを経て、2023年夏からノースカロライナ・カレッジでプレー。在籍3年目の今シーズンはNWSL史上最年少ハットトリックを記録するなど、得点ランキング3位の11ゴールをマーク。チームは14