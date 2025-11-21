「大相撲九州場所・１３日目」（２１日、福岡国際センター）東三段目３１枚目の可貴（追手風）が各段優勝を決めた。千代雷山（九重）を寄り切り、７戦全勝とした。千代雷山は６勝１敗。さっと右上手を取り、投げで崩して前に出て寄り切った。「右の上手を早く取れた。落ち着いていた。自分の思った相撲が取れた」と語り、「うれしいですが、てんぐにならず、しっかりやりたい」と幕下で臨む初場所（来年１月１１日初日、両国