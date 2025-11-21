赤色灯21日午前8時15分ごろ、島根県出雲市斐川町直江の市道で、トラックが近くに住む中学生山根咲歩さん（13）の自転車に衝突した。出雲署によると山根さんは登校中で、頭などを強く打ち意識不明の重体。出雲署はトラックを運転していた吉田準容疑者（50）＝松江市＝を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕した。現場は見通しの良い直線で、山根さんは信号のない横断歩道を横断していた。署が詳しい状況を調べている。