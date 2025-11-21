「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦」（２４日、トヨタアリーナ東京）大会の公式会見が２１日、都内で行われ、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で戦う同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と、同級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝が出席した。決戦のゴングまで残り３日。世界初挑戦の天心は「コンディションは（準備を）淀みなく全てやってきたので、（試合で）いつ何が起こってもいい状況にいる。ここまで追い込め