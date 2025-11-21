【メルボルン共同】オーストラリアのファレル貿易相は21日、環太平洋連携協定（TPP）加盟の12カ国の閣僚級会合後の記者会見で、昨年から交渉を続けるコスタリカの加盟について、今年中に合意を目指すことで一致したと明らかにした。