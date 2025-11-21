北海道発“発明的チーズケーキ”「CHEESE WONDER（チーズワンダー）」が、2025年12月3日（水）～12月9日（火）の7日間、阪急うめだ本店 地下1階『ツリーテラス』に期間限定出店。自社牧場の放牧牛乳と平飼い卵を使った濃厚なチーズスフレとムース、ザクザククッキーの二層構造は、冷凍・半解凍・全解凍で食感が変化。冬のティータイムやギフトにぴったりです♡