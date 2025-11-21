中集来福士がノルウェーの船主向けに建造した積載量7000台の液化天然ガス（LNG）二重燃料自動車輸送船「NOCCPACIFIC」号が19日、山東省煙台市にある山東港湾煙台港竜口港区で引き渡しを終えた。人民網が伝えた。これは中国で初めて新エネルギー車輸送に関する国際新基準に適合した自動車輸送船で、新エネルギー車海上輸送専用船舶の建造分野において、中国が重要なブレークスルーを突破したことを示している。（提供/人民網日本語