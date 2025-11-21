近年、電動車向けの次世代電池として注目される全固体電池ですが、量産化には時間を要するため、中国では半固体電池が現実的な選択肢として注目を集めています。半固体電池は固体電解質に液体電解質を適量組み合わせることで、安全性とイオン伝導率の両立を実現し、既存の生産ラインでも対応可能です。改造コストは全固体電池の新設ラインの30〜40％程度と見込まれ、車載応用への現実的な移行策とされています。中国の蜂巣能源や&#