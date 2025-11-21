阪神は21日、伏見虎威選手、元山飛優選手の背番号を発表した。伏見は『17』、元山は『00』を着ける。伏見は12年ドラフト3位でオリックスに入団すると、22年オフにFA宣言して日本ハムに移籍。移籍3年目の今季は、64試合に出場して、打率.241、2本塁打、11打点の成績を残していた。このオフ、島本浩也とのトレードで加入。元山は20年ドラフト4位でヤクルトに入団し、1年目の21年に97試合に出場。23年オフにトレードで西武へ移