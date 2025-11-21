「ビアードパパ」は、12月1日（月）から、テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボレーションした「プリキュアシュー」を、全国の店舗で発売する。【写真】クリームたっぷり！「プリキュアシュー」の断面■キラキラコースター付き今回数量限定で登場する「プリキュアシュー」は、いちごチョコをコーティングした生地に、ミルキーな優しい甘さの“いちごミルククリーム”を詰め込んだシュークリーム。ハート型