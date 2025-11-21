文字や文章を読みやすく美しく見せるデジタル技術「タイポグラフィ」を使って、「恋」を表現した展示会が11月21日から静岡市で始まりました。 【写真を見る】「恋」と文字や文章を読みやすく美しく見せるデジタル技術「タイポグラフィ」掛け合わせた展示会＝静岡市葵区 静岡PARCOで始まった「恋するタイポ展」は、全国で2か所目の開催です。 展示会では、「恋」の様々な感情を、文字や文章を読みやすく美しく見せるデジタル技術