お笑いコンビ・エバースが21日、ミズノショップ渋谷パルコの“1日店長”に就任し、店長としての業務に臨んだ。【写真】笑顔で…ミズノ“1日店長”イベントに臨んだエバースミズノは「おかげさまで売上が好調な中、若い女性にもっと弊社を知っていただきたいと思い、エバースのお2人にお願いしました」と起用理由を説明。2人が“1日店長”に就任すること自体、これが初となった。出迎えから始まり、1日店長限定の名刺や特別ステ