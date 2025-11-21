俳優の前田敦子（34）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。“憧れの存在”と明かした俳優・柴咲コウとの2ショットを披露した。【写真】「感動すぎるー!!!」前田敦子が「憧れてこの世界に」入った先輩俳優と2ショット前田は投稿で、「私は柴咲コウさんに憧れてこの世界に入りました」と芸能界入りのきっかけが柴咲だったことを告白。この日、「コウさんにやっとちゃんとお会いできて幸せすぎたのです!!」と念願かなっ