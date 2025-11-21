結婚や子育てなど自分の将来について考えるきっかけにしてもらおうという出前講座が11月14日、静岡県沼津市の沼津中央高校で開かれました。 【動画】結婚や子育て、仕事などのライフプラン考えるきっかけに 高校生に対象に出前講座＝静岡・沼津市 この出前講座は、高校生にはイメージしづらい結婚や子育て、仕事などのライフプランについて考えるきっかけにしてほしいと、県などが企画しました。 講座では、講師から子育