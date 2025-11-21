黒田博樹氏が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に参列した。終了後、取材に応じた。「長嶋さんの存在とは」と問われた黒田氏は「一言では本当に難しいですね」と振り返った。長嶋さんが監督を務めていた侍ジャパンで日の丸を背負っていた黒田氏は「本当に僕は長嶋ジャパンに入れていただいて、予選を一緒に戦って、残念ながらアテネ（五輪、２００４年）は一緒にいけなかったです