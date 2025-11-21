乃木坂４６の池田瑛紗（てれさ）が２１日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。インスタグラムに「少し早い」とつづり、クリスマスツリーの絵文字を添えると、クリスマスのイルミネーションを背景にしたブラックのアウターが主役の冬コーデを披露した。この投稿にファンからは「致死量の彼女感を摂取」「キラキラ」「てれぱんめちゃくちゃ美しすぎる」「まって、天使すぎない？」「知ってたけどお顔ちっちゃいな」「