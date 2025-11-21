６月に亡くなった長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日東京ドームで行われ、歌手のさだまさしが出席した。長嶋さんと親交があったさだは「（死去したことを）まだ飲み込めてないですけどね」とポツリ。献花の際には「僕もおかげで元気でやってますので、このまま元気で突っ走りますとお話ししてきました」と明かした。「自身にとって長嶋茂雄とは？」との問いには「野球そのもの」と表現。「野球が長嶋さんだった。長嶋さん、王