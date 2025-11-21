今年89歳で亡くなった、ミスタージャイアンツ・長嶋茂雄さんのお別れの会が行われ、王貞治さん、松井秀喜さんなど多くの著名人が参列しました。長嶋さんゆかりの地・東京ドームで行われたお別れの会。グラウンド上に設置された祭壇は長嶋さんの太陽のような人柄をイメージした色合いで背番号「3」にちなみ、3万3333本の花が飾られました。午前の関係者の部には、野球界や政界・経済界などから2500人以上が参列。89歳で亡くなったミ