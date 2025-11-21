ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤¬2025Ç¯11·î20Æü¤ËX¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¡¢Àº°ìÇÕ²Ì¤¿¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤Ï2025Ç¯6·î¤Ë¡¢Åö»þÂ´¶È¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÍÎÂç³Ø¤ò½üÀÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬È¯³Ð¡£°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄó½ÐÍ×ÀÁ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤º¡£Æ±»ÔµÄ²ñ¤Ï9·î¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤òÁ´