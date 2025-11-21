秋田朝日放送 今年１月から10月までのクマと車の衝突事故件数が前年の５倍を超え、統計が残る２０２０年以降で最多を更新しました。 県警によりますと、クマと車の衝突事故件数は、今年１月から先月までで１１８件に上り、去年１年間の２３件の５倍を超え、統計が残る２０２０年以降で最多を更新しました。また、クマの出没や人身被害が相次いだおととしの１０１件をすでに上回っていて、異常なペースです。特に先月